Выборы-2018: Путин получил удостоверение кандидата в президенты

МОСКВА, 7 фев — РИА Новости. Владимир Путин получил удостоверение кандидата в президенты, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Документ вручили доверенному лицу главы государства Сергею Кабышеву. Он рассказал РИА Новости, что уже третий раз получает удостоверение зарегистрированного кандидата за Владимира Путина, который исполняет служебные обязанности и поэтому не смог лично присутствовать на регистрации.

Путин отчитался в ЦИК о своих доходах

ЦИК также опубликовал декларацию Путина, согласно которой общая сумма его доходов за шесть лет, предшествующих году назначения выборов, составила 38,5 миллиона рублей.

Среди основных источников доходов в декларации указаны зарплата, военная пенсия и проценты от вкладов в банках.

Из недвижимого имущества на Путина зарегистрированы квартира и гараж в Санкт-Петербурге площадью 77 и 18 квадратных метров соответственно. Кроме того, в бессрочном пользовании у президента квартира в Москве площадью 153,7 квадратного метра.

Путин также владеет двумя автомобилями ГАЗ-М21 1960 года выпуска и 1965-го, "Нивой" 2009 года выпуска и прицепом "Скиф" 1987 года выпуска.

Расходы избирательного фонда Путина

К концу января на предвыборную кампанию Владимира Путина, как следует из данных ЦИК, израсходовано порядка 71 миллиона рублей. Фонд предвыборной кампании Путина полностью сформирован — на его избирательный счет с момента открытия поступила максимальная сумма, которую кандидат в президенты России, согласно закону, может потратить на свою кампанию – 400 миллионов рублей.

Действующий глава государства идет на выборы как самовыдвиженец. Всего в поддержку Путина собрали более 1,6 миллиона подписей, в ЦИК сдали более 314 тысяч. Замглавы ЦИК Николай Булаев отметил, что комиссия нашла лишь 232 подписи, не соответствующие требованиям, — 0,39% от общего числа отобранных для проверки. Это пока рекордно малый процент недействительных подписей в сравнении с прошлыми кампаниями.

Выборы президента пройдут 18 марта. Ранее ЦИК уже зарегистрировал двух кандидатов — лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Они выдвигались от парламентских партий, поэтому для регистрации им не нужно было собирать подписи в свою поддержку. Еще пятеро кандидатов ждут регистрации — Ксения Собчак, Максим Сурайкин, Григорий Явлинский, Сергей Бабурин и Борис Титов.