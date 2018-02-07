Собчак не увидела угрозы для России со стороны НАТО

ВАШИНГТОН, 7 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила во вторник в Вашингтоне, что не видит угрозы для России со стороны НАТО.
"Я не считаю, что НАТО является угрозой для нас", — сказала Собчак, выступая в Национальном пресс-клубе.
По ее словам, Россия "является частью европейской системы", подчеркнув важность взаимодействия с НАТО и с европейскими структурами. "У нас с США и с Европой много общих вызовов, с которыми мы сталкиваемся. Это и терроризм, и миграционный вопрос, и многое другое. И мы должны вместе работать над этими проблемами", — заявила она.
Журналисты поинтересовались позицией Собчак в отношении "устремлений Украины и Грузии по присоединению к НАТО". Она назвала это "устремлениями независимых государств". По ее словам, "РФ ничего не должна предпринимать в этом плане", поскольку речь идет о суверенных странах.
Также Собчак высказалась за "создание специальной комиссии по статусу Южной Осетии и Абхазии. По ее словам, "по результатам этой работы мы можем принять какие-то решения этой сложной и важной проблемы".
Ранее Собчак признала, что большинство крымчан хотят жить в России и "просто взять и отдать Крым обратно не получится". Она также отметила, что решение вопроса полуострова должно происходить через референдум в России и на Украине.
Грузия в ночь на 8 августа 2008 года обстреляла из установок залпового огня "Град" Южную Осетию, грузинские войска атаковали республику и разрушили часть ее столицы Цхинвала. Россия, защищая жителей Южной Осетии, многие из которых приняли ее гражданство, ввела войска в республику и после пяти дней боевых действий вытеснила грузинских военных из региона. Москва 26 августа 2008 года признала суверенитет Абхазии и Южной Осетии. Власти России не раз заявляли, что признание независимости двух бывших грузинских автономий отражает существующие реалии и пересмотру не подлежит.
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