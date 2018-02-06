МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Абсолютно все сомнения при проверке подписей кандидатов на пост президента РФ трактовались в их пользу, заявила глава Центризбиркома России Элла Памфилова.
"ЦИК России закончил проверку подписей избирателей, которые были представлены кандидатами на должность президента РФ. Проверка подписных листов проходила в равных условиях для всех кандидатов. Абсолютно все сомнения при проверке подписей трактовались в пользу кандидатов", — сказала Памфилова перед заседанием ЦИК во вторник.
Для регистрации на выборах-2018 кандидату от непарламентской партии нужно было представить не менее 100 тысяч подписей избирателей в свою поддержку, а самовыдвиженцу — минимум 300 тысяч.
У каждого кандидата методом случайной выборки определялись 60 тысяч подписей, которые подлежали проверке. Всего подписи в ЦИК представили шестеро кандидатов: Владимир Путин, Григорий Явлинский, Борис Титов, Сергей Бабурин, Ксения Собчак и Максим Сурайкин.
"Экспертами проверены все 360 тысяч подписей избирателей из 839 586 представленных кандидатами подписей, то есть по 60 тысяч по каждому кандидату, как определяется законом и нашим постановлением Центральной избирательной комиссии", — сказала Памфилова.
Выборы президента РФ пройдут 18 марта 2018 года.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.