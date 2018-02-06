ЦИК признал недействительными 3,72% подписей за Сурайкина

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. 6 февраля 2018

Заседание Центральной избирательной комиссии РФ о регистрации на должность президента Российской Федерации Владимира Путина. 6 февраля 2018

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Среди подписей за кандидата на пост президента РФ от партии "Коммунисты России" Максима Сурайкина оказалось 3,72% недействительных, что не препятствует его регистрации на предстоящих выборах, сообщил журналистам член ЦИК с совещательным голосом Тимур Валиев.

"Утвердили итогов протокол по проверке подписных листов Сурайкина. Процент брака подписей составил 3,72%",- сказал он.

Таким образом, процент забракованных подписей не превышает 5%.

По словам Валиева, ЦИК в четверг рассмотрит вопрос о регистрации кандидата.