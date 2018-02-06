Титов не уйдет в отпуск на время избирательной кампании

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Кандидат в президенты от Партии роста, уполномоченный по правам предпринимателей Борис Титов останется на своем посту на время избирательной кампании. Об этом сообщили РИА Новости в аппарате партии.

"По закону в отпуск обязаны уходить лица, состоящие на государственной службе, а у него госдолжность, он не обязан", — сказал собеседник агентства.

Ход предвыборной кампании

Титов подал в Центризбирком ровно 105 тысяч подписей из 55 регионов. При этом, как кандидату от непарламентской партии, ему нужно было собрать не менее ста тысяч подписей, причем на один регион могло приходиться не более 2,5 тысячи.

Накануне состоялось заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписей. Замглавы ЦИК Николай Булаев сообщил, что 4,35% подписей в поддержку Титова признали недействительными. Пока это самый большой процент брака, но он не позволяет отказать кандидату в регистрации.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания началась 18 декабря.

Встреча в Лондоне

В субботу в Лондоне Титов встретился с российскими предпринимателями, против которых ведутся уголовные дела. Он пообещал помочь им вернуться на родину. Мероприятие прошло в Пушкинском доме в центре британской столицы.

На встречу пришли около 30 человек, среди которых бывший совладелец холдинга "Марта" Георгий Трефилов, экс-владелец банка "Траст" Илья Юров, совладелец лондонских ресторанов Global Craftsmen Group Роман Зельман, бывший вице-президент "Роснефти" Анатолий Локтионов, сооснователь "Евросети" Евгений Чичваркин, а также бывший топ-менеджер "Альфа-групп" Владимир Ашурков.

Кроме того, бизнес-омбудсмен передал Владимиру Путину письмо со списком предпринимателей, которые живут в Великобритании, но хотят вернуться в Россию. В нем более десяти имен. Титов добавил, что список сформирован не окончательно. Он также не стал раскрывать имена этих бизнесменов, так как их дела "слишком чувствительны".

Также, по его мнению, Великобритания может начать терять статус "убежища для богатых", если станет следовать политике, предусматривающей проверку источников средств для покупки активов.