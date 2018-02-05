В КПРФ объяснили, почему ЦИК не получил данные о закрытии счетов Грудинина

МОСКВА, 5 фев – РИА Новости. Документы о закрытии иностранных счетов кандидата в президенты РФ от КПРФ Павла Грудинина ещё в пятницу были предоставлены в налоговую инспекцию, сейчас юристы КПРФ готовят доверенность для передачи этих документов в ЦИК, заявил руководитель пресс-службы КПРФ, депутат Госдумы Александр Ющенко.

Ранее замглавы Центризбиркома Николай Булаев заявил о том, что ЦИК России пока не получил документы, подтверждающие закрытие кандидатом от КПРФ Павлом Грудининым иностранных счетов в Австрии и Швейцарии.

"Сдали давно в налоговую инспекцию все документы… В пятницу в налоговую сообщили о закрытии счетов всех. На сайте налоговой инспекции это есть", — сказал Ющенко РИА Новости.

"Сейчас, естественно, юристы наши будут оформлять доверенность, чтобы запросили в налоговой инспекции тот документ, который есть. А вообще ЦИК должен запросить сам у налоговой инспекции вот эти все документы", — подытожил он.