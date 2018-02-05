ЦИК признал недействительными 3,18% подписей за Бабурина

Сергей Бабурин во время передачи подписей в Центральную избирательную комиссию РФ в поддержку регистрации на выборах

Сергей Бабурин во время передачи подписей в Центральную избирательную комиссию РФ в поддержку регистрации на выборах

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Среди проверенных ЦИК России подписей в поддержку кандидата в президенты РФ от партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина выявлено 3,18% недействительных подписей, что позволяет ему рассчитывать на регистрацию на выборах-2018, сообщил замглавы ЦИК Николай Булаев.

В понедельник состоялось очередное заседание рабочей группы по проверке сданных кандидатами подписных листов, необходимых для регистрации на выборах-2018. Замглавы ЦИК отметил, что были рассмотрены результаты проверки подписей в том хронологическом порядке, в котором их сдавали кандидаты в президенты РФ.

"Что касается Бабурина Сергея Николаевича, то признаны недействительными 3,18% подписей. И это тоже та величина, которая позволяет рассчитывать на то, что Центральная избирательная комиссия примет решение о регистрации Сергея Бабурина кандидатом в президенты РФ", — сообщил Булаев журналистам по итогам заседания.