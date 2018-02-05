ЦИК подтвердил право Путина быть кандидатом, сообщили в его штабе

МОСКВА, 5 фев — РИА Новости. Документы, представленные самовыдвиженцем Владимиром Путиным в Центризбирком, подтверждают его право быть зарегистрированным кандидатом в президенты России, сообщил РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов со ссылкой на протокол ЦИК.

Ранее замглавы ЦИК России Николай Булаев сообщил РИА Новости, что протокол об итогах проверки подписей, собранных в поддержку Путина, передан его доверенному лицу, вопрос о регистрации кандидата на предстоящих выборах президента РФ Центризбирком рассмотрит не ранее вторника.

"Сказано в этом протоколе следующее — оснований для отказа в регистрации кандидата на должность президента РФ по подпункту 3 пункта 2 статьи 39 ФЗ "О выборах Президента Российской Федерации" не усматривается", — сказал Кондрашов.

В соответствующем подпункте закона говорится, что основаниями для отказа в регистрации является "недостаточное количество представленных достоверных подписей избирателей, собранных в поддержку выдвижения кандидата, или выявление 5 и более процентов недостоверных и недействительных подписей от общего количества подписей избирателей, отобранных для проверки (если сбор подписей избирателей необходим)".