ЦИК к воскресенью проверит подписи еще трех кандидатов в президенты

МОСКВА, 2 фев — РИА Новости. ЦИК к воскресенью надеется завершить проверку подписей, представленных в поддержку нескольких кандидатов в президенты, сообщил журналистам замглавы Центризбиркома Николай Булаев.

"Мы надеемся, что к воскресенью мы закончим проверку подписных листов еще не менее чем трех кандидатов", — сказал Булаев.

Выборы президента пройдут 18 марта. Пока ЦИК зарегистрировал только лидера ЛДПР Владимира Жириновского и беспартийного выдвиженца от КПРФ Павла Грудинина. Оба они выдвигались от парламентских партий и не должны были собирать подписи в свою поддержку.

Подписные листы от Владимира Путина, который идет на выборы как сомовыдвиженец, комиссия уже проверила. Из предоставленных подписей лишь 0,39% не соответсвуют требованиям.

Еще пять претендентов на президентский пост, сдавших собранные подписи в ЦИК на проверку, ожидают решение комиссии. Центризбиркому предстоит проверить подписные листы кандидата от "Яблока" Григория Явлинского, Бориса Титова от Партии роста, Сергея Бабурина от Российского общенародного союза, Ксении Собчак от "Гражданской инициативы" и Максима Сурайкина от "Коммунистов России". Комиссия должна решить, регистрировать ли их кандидатами, к 10 февраля.