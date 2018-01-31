Кандидат от партии "РОТ Фронт" Лисицына привезла в ЦИК подписи избирателей

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Кандидат в президенты России от партии "Российский объединенный трудовой фронт" (РОТ Фронт) Наталья Лисицына привезла в Центризбирком подписи избирателей в поддержку ее регистрации на предстоящих выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Подписи в поддержку кандидата от "РОТ Фронта" привезли в клетчатой сумке всем известного вида — с такими в 90-ые годы работали челноки, перевозя товары.

Однако, как оказалось, число привезённых подписей меньше, чем необходимо.

"Порядка 90 с небольшим тысяч подписей, десяти тысяч подписей не хватает по причине недостатка времени. Регионы, где собирали подписи, отправили экспресс-почтой, но в настоящее время не все посылки дошли. В частности, сама кандидат в президенты везёт из Кирова 2,5 тысячи подписей, собранных в ее поддержку", — сообщил руководитель штаба Лисицыной Степан Маленцов.

Он отметил, что представители партии будут ждать в ЦИКе до 18.00. "Если успеем доставить сюда недостающие десять тысяч, будем сдавать; не сумеем — в этот раз не получилось", — добавил глава штаба.

Кандидатам от непарламентских партий, к числу которых относится "РОТ Фронт", на этапе регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей избирателей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Ранее Лисицына сообщила РИА Новости, что она собрала необходимое количество подписей. По ее словам, сбор подписей в ее поддержку проводили в 51 регионе страны.

В ЦИК кандидаты в президенты могут представить на 5% больше минимального, определённого законом, количества подписей, то есть у кандидата от непарламентской партии Центризбирком примет максимум 105 тысяч подписей.

Для проверки подписей ЦИК закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен. Всего в проверке будут задействованы около 100 человек. У каждого из кандидатов будут проверять по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора "случайных чисел". В случае необходимости также "случайным методом" проводится вторая выборка еще 30 тысяч подписей.

Помимо подписных листов на этапе регистрации кандидаты должны представить в ЦИК и еще ряд документов, в том числе, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных финансовых активов.

Выборы президента России пройдут 18 марта. В среду, 31 января, в 18.00 по московскому времени ЦИК завершит прием документов для регистрации на предстоящих выборах от претендентов на пост главы государства. После того как трое участников недавно сняли свои кандидатуры, предвыборную борьбу продолжают 14 кандидатов. При этом двое выдвиженцев от парламентских партий, которым по закону собирать подписи не требуется, уже зарегистрированы — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин, выдвинутый КПРФ.