"Кремлевский список" США "не до конца справедлив", заявила Собчак

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак заявила, что не считает "кремлевский список" США до конца справедливым и готова отстаивать свою позицию на встречах с высокопоставленными лицами в ходе поездки в Америку.

Минфин США в ночь на вторник опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек.. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Собчак рассказала, что в США у нее запланированы встречи и с сенаторами, и с людьми, которые занимаются конкретно Россией и этим списком. Она намерена поднять в обсуждениях эту тему. По ее мнению, международные отношения удастся сдвинуть, только если между двумя странами появятся посредники. "Я хочу выступить в роли такого посредника, в том числе", — уточнила кандидат в президенты.

"Моя поездка в Америку была подтверждена вчера, когда я узнала об этом санкционном списке, который я не считаю до конца справедливым", — сказала Собчак журналистам после подачи в ЦИК подписей избирателей для регистрации на выборах-2018, пояснив, что, по ее мнению, в этом списке должны быть коррумпированные чиновники, а также люди, "которые отвечали за военные операции в Украине, например".

Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины в связи с событиями в Донбассе. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и не причастна к событиям на юго-востоке, заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.

Комментируя конкретные имена, которые приводятся в "кремлевском списке" США, Собчак указала на присутствие там таких предпринимателей, как Юрий Мильнер или Михаил Фридман, "которые заработали свои деньги до этой власти, потому что они как раз и развивают экономику России".

При этом она указала на отсутствие в списке виолончелиста Сергея Ролдугина, который в публикациях зарубежных СМИ указывался в числе приближенных к Путину россиян, якобы причастных офшорным схемам. "И это еще раз нам показывает, что американцы вообще не очень понимают, как устроена система отношений бизнеса-власти в России", — добавила кандидат в президенты.

Путин во время прямой линии в апреле прошлого года назвал достоверной информацию в панамских документах, но отметил, что "они конкретно никого ни в чем не обвиняют", а сообщения "просто наводят тень на плетень". В частности он указал, что авторы серии публикаций об офшорных схемах в своих расследования в отношении его окружения "попали пальцем в небо".