Режиссер Юрий Кара объяснил, почему стал доверенным лицом Путина

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Режиссер Юрий Кара рассказал, почему во второй раз стал доверенным лицом действующего президента РФ Владимира Путина, заявившего о намерении баллотироваться на следующий срок: он считает, что глава государства вернул россиянам чувство родины, и искренне поддерживает его политику.

Ранее Центризбирком зарегистрировал несколько сотен доверенных лиц Путина на предстоящих выборах. Во вторник аналогичное решение о регистрации ЦИК принял еще в отношении 62 доверенных лиц, таким образом сейчас общее количество доверенных лиц Путина составляет 476 человек.

"Я во второй раз становлюсь доверенным лицом. Я искренне, с чистым сердцем поддерживаю президента. Я считаю, что он человек, который заботится о благе России. Самое главное, что он за эти годы сделал — вернул нам чувство родины, не только то, что она большая, сильная и грозная, а то, что она у нас есть и ею можно гордиться", — рассказал Кара РИА Новости, добавив, что в качестве доверенного лица он собирается встречаться с избирателями и агитировать за своего кандидата.

Согласно приложению к постановлению ЦИК, опубликованному во вторник на сайте ведомства, в число доверенных лиц вошли актриса театра и кино Галина Волчек, актёр Алексей Гуськов, певица Лариса Долина, политолог Оксана Гаман-Голутвина, пианист Денис Мацуев, режиссёр Юрий Кара, директор Третьяковки Зельфира Трегулова, врач Леонид Рошаль, музыканты Юлия Чичерина и Тимур Юнусов, более известный как рэпер Тимати.

Ранее в число доверенных лиц Путина уже вошли многие известные деятели культуры, среди них режиссёры Никита Михалков, Федор Бондарчук и Владимир Хотиненко, актёры Василий Лановой, Михаил Боярский, Александр Калягин и Сергей Безруков, певица Ольга Кормухина, музыканты Сергей Мазаев и Николай Расторгуев, театральный деятель Эдуард Бояков, артист Юрий Башмет, эстрадный певец Лев Лещенко, певец Олег Газманов, продюсер Иосиф Пригожин и его жена, певица Валерия. Доверенными лицами Путина стали генеральный директор Большого театра Владимир Урин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, худрук Мариинского театра Валерий Гергиев, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский.

Согласно российскому законодательству, кандидат в президенты вправе назначить до 600 доверенных лиц. Выборы президента России пройдут 18 марта.