Титов сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах

Сторонники кандидата в президенты РФ от Партии роста Бориса Титова передают в Центральную избирательную комиссию РФ папки с подписями. 30 января 2018

Сторонники кандидата в президенты РФ от Партии роста Бориса Титова передают в Центральную избирательную комиссию РФ папки с подписями. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов сдал в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах, передает корреспондент РИА Новости.

Как кандидату от непарламентской партии ему нужно было заручиться поддержкой не менее ста тысяч избирателей, но не более 2,5 тысячи в одном регионе. О сборе необходимого числа подписей Титов объявил 18 января.

Претенденты на пост главы государства могут представить на 5% больше минимального количества подписей — 105 тысяч от партийного кандидата и 315 тысяч от самовыдвиженца.

Кроме того, на этапе регистрации кандидаты должны представить еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных счетов.

Выборы президента пройдут 18 марта. Недавно три претендента на пост главы государства сняли кандидатуры, участие в кампании продолжают 14 кандидатов. Двое выдвиженцев от парламентских партий, которым не нужно собирать подписи, уже зарегистрированы — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.

У каждого из кандидатов проверят по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора "случайных чисел". В случае необходимости также "случайным методом" проводится вторая выборка еще 30 тысяч. Для этого Центризбирком закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен.