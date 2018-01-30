Титов сдал в ЦИК подписи для регистрации на выборах

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты от Партии роста Борис Титов сдал в Центризбирком подписи избирателей, необходимые для регистрации на выборах, передает корреспондент РИА Новости.
Как кандидату от непарламентской партии ему нужно было заручиться поддержкой не менее ста тысяч избирателей, но не более 2,5 тысячи в одном регионе. О сборе необходимого числа подписей Титов объявил 18 января.
Претенденты на пост главы государства могут представить на 5% больше минимального количества подписей — 105 тысяч от партийного кандидата и 315 тысяч от самовыдвиженца.
Кроме того, на этапе регистрации кандидаты должны представить еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных счетов.
Выборы президента пройдут 18 марта. Недавно три претендента на пост главы государства сняли кандидатуры, участие в кампании продолжают 14 кандидатов. Двое выдвиженцев от парламентских партий, которым не нужно собирать подписи, уже зарегистрированы — это Владимир Жириновский от ЛДПР и Павел Грудинин от КПРФ.
У каждого из кандидатов проверят по 60 тысяч подписей, отобранных при помощи генератора "случайных чисел". В случае необходимости также "случайным методом" проводится вторая выборка еще 30 тысяч. Для этого Центризбирком закупил специальную технику и привлек экспертов-почерковедов, которые будут работать в несколько смен.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.