ЦИК рассказал о работе наблюдателей от общественных палат на одном участке

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

Логотип выборов президента 2018 года на экране в ЦИК РФ. Архивное фото

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Федеральная и каждая из региональных общественных палат в ходе выборов президента России смогут назначить несколько своих наблюдателей на один избирательный участок, но работать они должны будут поочередно, пояснили в ЦИК России.

Центризбирком во вторник принял документ, разъясняющий порядок назначения наблюдателей на выборах-2018 субъектами общественного контроля, то есть федеральной и региональными общественными палатами.

"Субъекты общественного контроля могут назначить в каждую участковую избирательную комиссию несколько наблюдателей, которые имеют право поочередно осуществлять наблюдение за проведением голосования и другими избирательными действиями в помещении для голосования", — говорится в разъяснениях ЦИК.

Как подчеркнули в ведомстве, "не допускается одновременное осуществление полномочий наблюдателя в помещении избирательной комиссии, помещении для голосования двумя и более наблюдателями, назначенными одним субъектом общественного контроля".

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.