Путин рассказал о втором этапе избирательной кампании

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин, баллотирующийся на новый президентский срок на выборах в марте 2018 года, считает, что на втором этапе избирательной кампании предстоит серьезная командная работа, где доверенные лица должны высказывать свои предложения и оценки.

"Без всяких сомнений это та работа, которую не может сделать один человек. Это просто невозможно по определению. У нас 146 миллионов граждан, 70 с лишнем миллионов избирателей — это серьезная командная большая работа. Я хочу поблагодарить всех, кто занимался первой частью работы — волонтеров, тех людей, которые подписями документами занимались…. Хочу поблагодарить тех, кто собрался в этом зале, всех моих представителей, потому что от вас очень многое будет зависеть", — сказал Путин на встрече со своими доверенными лицами.

Он отметил, что среди тех, кто собрался в зале — лидеры в своих отраслях, в своем направлении. "Очень важно, чтобы люди вас увидели и услышали… Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшняя наша встреча была дорогой с двустронним движением. Я хочу ваше мнение услышать, ваши оценки услышать, ваши предложения", — добавил Путин.

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Выборы президента РФ пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.