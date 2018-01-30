МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Ректор МГУ Виктор Садовничий на встрече Владимира Путина с доверенными лицами предложил создать программу "Учитель России", направленную на поддержку педагогов по всей стране.

Путин во вторник проводит встречу со своими доверенными лицами в Гостином дворе. Ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что встреча с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени.

"Я двадцать лет возглавляю конкурс "Учитель года" России. За это время прошли тысячи учителей. Очень важна судьба и забота о молодом учителе, особенно учителе сельской школы. Он очень нуждается в поддержке. Может быть, создать программу "Учитель России", может быть, в какой-то другой форме, но мне кажется, что это было бы поддержано всеми, поскольку школа — наше будущее", — сказал Садовничий.