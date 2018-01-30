ЦИК разъяснил порядок назначения наблюдателей от общественных палат

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком во вторник принял документ, разъясняющий порядок назначения наблюдателей от федеральной и региональных общественных палат на выборах президента России в марте этого года.
Своих наблюдателей на избирательные участки в ходе выборов могут направлять сами кандидаты, их доверенные лица, а также партии, выдвинувшие зарегистрированных кандидатов в президенты РФ. Кроме того, право делегировать наблюдателей не так давно получили и общественные палаты — в законодательство были внесены поправки, которые позволяют федеральной и региональным палатам направлять наблюдателей на участки при проведении выборов президента.
"Утвердить разъяснения порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля при проведении выборов президента РФ", — говорится в постановлении, принятом на заседании ЦИК во вторник.
В документе указано, что к субъектам общественного контроля как раз и относятся Общественная палата Российской Федерации и общественные палаты субъектов РФ.
Как поясняла ранее РИА Новости секретарь ЦИК России Майя Гришина, кандидатам, партиям и общественным палатам в ходе президентских выборов в марте не нужно будет направлять предварительные списки своих наблюдателей в разрезе избирательных участков.
Наблюдателю достаточно будет в день выборов прийти на участок с оформленным направлением от кандидата, партии или палаты, в котором указан номер именно этого участка, куда наблюдатель направлен для работы. Секретарь ЦИК уточняла, что закон не препятствует и направлению одного наблюдателя на разные участки в день голосования, но для этого нужны будут, соответственно, отдельные направления на каждый из участков.
Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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