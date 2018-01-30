Выборы 2018

Депутаты Якиманки в Москве намерены отстаивать референдум в день выборов

12:4930.01.2018
Выборы-2018
(обновлено: 12:51 30.01.2018)
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© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкЭкран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018Экран с обратным отсчетом до выборов президента РФ в здании ЦИК в Москве. 19 января 2018
© РИА Новости / Илья Питалев
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Депутаты московского района Якиманка намерены отстаивать проведение местного референдума по вопросам установки и переноса памятников, транспорта и высотности построек, который планируется провести в день выборов президента РФ, заявил РИА Новости глава округа Андрей Морев.

Билборд с символикой выборов президента РФ 2018. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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В московском округе Якиманка в день выборов проведут референдум

Как сообщила во вторник газета "Коммерсант", межрайонный прокурор Замоскворецкой прокуратуры Максим Киселев направил заявление в районный суд с просьбой признать незаконным и отменить решение совета депутатов Якиманки о проведении референдума 18 марта. По мнению прокуратуры, решение совета депутатов о проведении референдума и его назначении противоречат федеральному и городскому законодательству, так как вынесенные на референдум вопросы не являются вопросами местного значения. В заявлении также говорится, что принятые на референдуме решения не повлекут правовых последствий, так как органы местного самоуправления не смогут их выполнить.

"Мы в принципе ровно такой реакции от властей и ожидали. Мы будем пытаться доказать, что это неправомочно, потому что даже в том заявлении в суд прокуратура оспаривает только четыре из восьми вопросов, которые вынесены на референдум. При этом оставшиеся вопросы они не оспаривают, но делают вывод, что референдум нужно вообще отменить, что, согласитесь, странно. Из этого я также делаю вывод, что это направлено на дискредитацию самого механизма референдумов в городе", — сказал Морев.

Он выразил мнение, что исполнительная власть столицы не хочет проведения референдумов в целом. "В пяти районах Москвы они были инициированы, и во всех пяти есть протесты прокуратуры или решения судов об отмене решения советов. Соответственно, это не имеет никакого отношения ни к памятникам, ни к чему — просто их хотят отменить", — сказал он.

Глава Якиманки также сообщил, что первое заседание Замоскворецкого суда по вопросу отмены решения депутатов было перенесено на 1 февраля для подготовки сторон. Он подчеркнул, что совет депутатов будет отстаивать все вопросы, вынесенные на референдум.

Депутаты в ходе референдума намерены опросить граждан по ряду вопросов: жителям, в частности, предстоит решить вопросы о переносе памятника Владимиру Ленину с Калужской площади в парк "Музеон" и установке памятника первому президенту Узбекистана Исламу Каримову и фонтана в одноименном сквере.

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