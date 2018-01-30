Путин встретится с доверенными лицами в свободном режиме

Встреча кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

Встреча кандидата в президенты РФ Владимира Путина со своими доверенными лицами в Гостином дворе. 30 января 2018

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Встреча президента РФ Владимира Путина с доверенными лицами в качестве кандидата на выборах главы государства пройдет вне президентского рабочего времени, сказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"Это будет его кандидатская деятельность. Сегодня в плане предвыборной кампании он проведет встречу с доверенными лицами", — сказал Песков журналистам.

Он отметил, что мероприятие, намеченное на первую половину вторника, "будет, собственно, не рабочим днем".

"Такое уже бывало в предыдущие избирательные кампании: это будет встреча без определенной повестки дня в свободном режиме. Мы ожидаем достаточно продолжительного и содержательного мероприятия", — сказал Песков.

"Далее уже начнется рабочая часть дня главы государства", — подчеркнул он.

На текущий момент список доверенных лиц Путина включает 413 человек. Как ожидается, во вторник ЦИК зарегистрирует третью часть списка, где еще 63 человека.

Первая половина списка была зарегистрирована 12 января, в ней фигурировали как ректоры российских вузов, певцы и режиссеры, военные, герои России и труда, так врачи и доярки. Среди фигурантов первого списка такие известные общественные деятели, как Анатолий Кучерена, Леонид Якубович, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Владимир Урин и другие.

Вторая группа была зарегистрирована 22 января. В списке присутствуют дирижеры Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Юрий и Борис Темиркановы, режиссеры Федор Бондарчук, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Сергей Мирошниченко, Джаник Файзиев и Рудольф Фурманов.