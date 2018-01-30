Избирательный штаб Путина ожидает во вторник встречу со своим кандидатом

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты РФ Владимира Путина ожидает во вторник встречи с ним, также пройдут встречи с региональными штабами, сообщил РИА Новости сопредседатель избирательного штаба, глава центра имени Рогачева Александр Румянцев.

"Поскольку доверенных лиц более 400 человек, почти 500 человек, и все они из разных мест… то штаб принял решение, чтобы разделить всех людей по направлениям", — сказал Румянцев.

Он отметил, что с каждым направлением прошло совещание, чтобы выработать решение, с какими вопросами обратиться к кандидату, "с тем чтобы дать ему некие установки, напутствия в его работе".

По словам Румянцева, основные направления Путину планируется доложить лично, а подробные позиции изложить в письменном виде.

"Например, это касается пенсионной реформы, это касается ЖКХ, это касается судьбы обманутых дольщиков… это касается некоторых других вопросов: сельской медицины, неотложной скорой помощи, развитие онкологии", — сказал сопредседатель.

"Сегодня планируется встреча с нашим кандидатом всего сообщества. И в присутствии всего сообщества люди каждого направления будут выбраны, они должны будут озвучить эти главные позиции. Кроме этого, есть еще очень много вопросов, потому что каждый человек может обратиться к нашему кандидату с конкретным вопросом и тоже получить его ответ. Мы как руководители штаба донесем до нашего кандидата информацию по всему спектру вопросов", — сказал Румянцев.

По его словам, на этом же совещании будет проведена встреча с 85 региональными штабами, обсудят, каким образом будут работать и готовиться к агитационному периоду.

"Штаб также планирует выезды… у нас большие поездки, особенно по тем регионам, у которых есть некоторые проблемы", — добавил сопредседатель, отметив, что поездки запланированы с 1 февраля.