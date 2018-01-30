Доверенные лица Путина провели собрание для подготовки к встрече с ним

МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Доверенные лица президента РФ Владимира Путина, который идёт на предстоящие выборы главы государства как самовыдвиженец, провели в Москве рабочие заседания перед встречей с ним 30 января, сообщается на предвыборном сайте Путина.

На текущий момент список включает 413 доверенных лиц. В пятницу избирательный штаб Путина передал в ЦИК третий список его доверенных лиц из 63 человек. В понедельник в ЦИК были сданы листы с подписями избирателей в поддержку Путина, который идет на президентские выборы как самовыдвиженец, а также другие документы, необходимые для регистрации.

"Около 500 доверенных лиц съехались в Москву из всех регионов страны и приняли участие в заседаниях тематических рабочих групп. Обсуждался широкий круг вопросов, которые могут быть подняты на предстоящей встрече с Владимиром Путиным", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках мероприятия работали секции "Промышленность и предпринимательство", "Сельское хозяйство и развитие села", "Наука и образование", "Культура и искусство", "Гражданское общество", "Молодежь и спорт", "Общественная безопасность", "Социальная политика". В работе площадок приняли участие сопредседатели Центрального избирательного штаба Владимира Путина Елена Шмелева, Сергей Когогин и Александр Румянцев.

Сообщается, что во время обсуждения доверенные лица систематизировали острые проблемы регионов по отраслям, наказы, поступившие от избирателей, и сформировали тезисы и предложения для беседы с Путиным.