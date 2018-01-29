Доверенные лица Путина обсудили развитие культуры в регионах

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Деятели культуры, которые стали доверенными лицами кандидата в президенты РФ Владимира Путина, в понедельник обсудили проблемы развития культуры в регионах, работы с молодежью и повышения зарплат.
"Мы обсуждали, прежде всего, общие темы развития культуры в стране. Все согласились с тем, что многое уже было достигнуто по прошлым поручениям президента 2012 года, и пришли к выводу, что нужно разработать новые общие предложения по культуре на ближайшие шесть лет, и, может, какие-то из них войдут в предвыборную программу", — сказал РИА Новости ректор ВГИК Владимир Малышев.
По его словам, большое внимание было уделено вопросам развития культуры в регионах и обеспечения равных возможностей для доступа к ней. Также на встрече обсуждались предложение по созданию фонда развития культуры и вопросы нравственности.
"На предыдущем совете по культуре при президенте обсуждался вопрос о разработке закона о культуре. Быть может, какие-то из предложений могут войти и в этом закон", — добавил собеседник агентства.
В свою очередь продюсер Иосиф Пригожин подтвердил РИА Новости, что на встрече был охвачен широкий круг проблем. "Мы обсуждали проблемы в каждой сфере, в том числе образования — как поднять зарплаты педагогам творческих вузов. Говорили о связи с молодежью и коммуникации между творческими людьми, касались работы радиостанций, мы многих направлений коснулись, были какие-то чувствительные моменты, которые надо между собой обсудить, и здорово, что мы их обсудили", — подчеркнул он.
Также на встрече высказали предложение о том, что необходимо создать реестр деятелей культуры, которые работают в регионах, а не только в Москве. "Чтобы этнические писатели вернулись как-то к нам, и о их существовании знали. Раньше они были на центральном телевидении, мы друг про друга все знали, а сегодня никто не знает никого", — добавил Пригожин.
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