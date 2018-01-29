ЦИК рассмотрит третий список доверенных лица Путина

Блокноты в региональном избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина в Казани

Блокноты в региональном избирательном штабе действующего президента РФ Владимира Путина в Казани

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. ЦИК рассмотрит третий список доверенных лица кандидата в президенты РФ Владимира Путина на заседании во вторник, сообщается в проекте повестки заседания, опубликованной на сайте Центризбиркома.

"О доверенных лицах кандидата на должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина (проект постановления ЦИК России)", — говорится в повестке.

Ранее пресс-секретарь штаба Путина Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости, что избирательный штаб передал в ЦИК третий список его доверенных лиц из 63 человек.

Также на заседании будет рассмотрен проект о регистрации уполномоченных по финансовым вопросам кандидата от КПРФ Павла Грудинина.

Кроме того, ЦИК обсудит проекты постановлений "О формах протоколов и сводных таблиц об итогах голосования, о результатах выборов, составляемых избирательными комиссиями при проведении выборов президента Российской Федерации", "О разъяснениях порядка назначения наблюдателей субъектами общественного контроля при проведении выборов президента Российской Федерации.