Глава ВЦИОМ назвал оптимальное число кандидатов на выборах президента

МОСКВА, 29 янв – РИА Новости. Семь фамилий кандидатов на пост президента России в избирательном бюллетене – это оптимальное число, которое позволяет гражданам рационально сделать свой выбор, считает гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

"Если в списке кандидатов больше семи человек, то людям становится очень сложно между ними выбирать, то есть семь – это такой оптимум, не больше. Лучше меньше, конечно, потому что дальше уже рациональное отступает и вступают в силу уже больше эмоциональные вещи", — сказал Федоров РИА Новости.

Из тех кандидатов, которым необходимо было собирать подписи в свою поддержку, первым сдал их в Центризбирком штаб действующего президента Владимира Путина. "Это такая формальная вещь… Конечно, никак на рейтинг не влияет, он устойчивый", — отметил социолог.

Гендиректор ВЦИОМ добавил, что у большей части населения нет сомнений в том, что Путин является лидером президентской гонки.

Ранее политологи, опрошенные РИА Новости, спрогнозировали, что из всех заявивших о намерении баллотироваться на выборах президента РФ преодолеть все требования и попасть в избирательный бюллетень смогут порядка 7-8 кандидатов. При этом, по мнению некоторых экспертов, число участников избирательной кампании будет сокращаться либо по собственному решению кандидатов, либо по решению Центризбиркома в связи с возможными нарушениями или невыполнениями законных требований.

Зарегистрированными кандидатами на пост президента России являются пока двое: лидер ЛДПР Владимир Жириновский и директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин, выдвинутый от КПРФ. Так как оба они выдвигались от парламентских партий, им не нужно было собирать подписи избирателей в свою поддержку для регистрации. Остальным до 18.00 мск 31 января необходимо предоставить в ЦИК подписи избирателей, собранные в их поддержку.

Выборы президента России пройдут 18 марта.