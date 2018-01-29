МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Четверо членов президентского Совета по правам человека стали доверенными лицами кандидатов в президенты России, поэтому не смогут участвовать в работе мониторинговой группы СПЧ на предстоящих в марте выборах, сообщил РИА Новости председатель совета Михаил Федотов.

Ранее в понедельник состоялось совместное заседание созданной в совете мониторинговой рабочей группы и профильной комиссии СПЧ по избирательным правам. Правозащитники обсудили вопросы мониторинга на предстоящих выборах президента РФ, которые пройдут 18 марта.

"Кроме того, были приняты к сведению заявления четырёх членов совета о том, что они стали доверенными лицами кандидатов, поэтому не смогут принять участие в работе мониторинговой группы на этих выборах. Речь идёт о Марии Большаковой, Игоре Юргенсе, Максиме Шевченко, Леониде Полякове", — сообщил Федотов.

Большакова и Поляков стали доверенными лицами Владимира Путина, который идёт на предстоящие выборы как самовыдвиженец, Юргенс – доверенное лицо кандидата от Партии роста Бориса Титова, а Шевченко был зарегистрирован доверенным лицом Павла Грудинина, выдвинутого КПРФ.

Созданная в СПЧ мониторинговая рабочая группа, в задачи которой входит обобщение и анализ информации о конфликтах из-за нарушений избирательных прав, а также содействие в урегулировании этих конфликтов, уже работала в единый день голосования 2015 года, на парламентских выборах 2016 года и в ходе прошлогодней региональной избирательной кампании.

Ранее Федотов сообщал, что она будет работать и на предстоящих выборах президента России, и в единый день голосования в 2018 году. Он отмечал, что члены группы проведут выезды в регионы страны на разных этапах избирательной кампании по выборам президента России. Мониторинговую группу, действующую уже несколько лет, возглавляют члены совета Игорь Борисов и Илья Шаблинский.

Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.