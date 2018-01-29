ЦИК получил подписи в поддержку регистрации Путина кандидатом в президенты

МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Листы с подписями избирателей в поддержку Владимира Путина, который идет на выборы президента как самовыдвиженец, в понедельник сданы в ЦИК России вместе с другими документами для регистрации кандидата, передает корреспондент РИА Новости.
Как сообщил журналистам пресс-секретарь избирательного штаба Путина Андрей Кондрашов, в ЦИК подано порядка 315 тысяч подписей.
"Около 315 тысяч подписей", — сказал Кондрашов.
Центризбирком в течение десяти дней должен проверить достоверность подписей и другие документы, после чего примет решение относительно регистрации кандидата на должность президента РФ.
Выборы президента пройдут 18 марта. Как сообщалось ранее, в поддержку Путина было собрано более 1,6 миллиона подписей. По закону, самовыдвиженцы для регистрации должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе. "Лишние" подписи, которые не будут сданы в ЦИК, останутся в избирательном штабе для формирования базы сторонников кандидата.
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