На Украине хотят открыть четыре участка для голосования россиян на выборах

МОСКВА, 26 янв – РИА Новости. Минимум четыре избирательных участка для голосования россиян в ходе предстоящих выборов президента РФ планируют открыть в российских дипломатических учреждениях на территории Украины, сообщил РИА Новости зампредседателя ЦИК России Николай Булаев.
В пятницу в основном завершилось создание зарубежных избирательных участков, где смогут проголосовать на президентских выборах в марте граждане России, находящиеся за границей. В исключительных случаях такие участки могут сформировать не позже 12 марта. Они создаются, как правило, в дипломатических представительствах или консульских учреждениях РФ за рубежом.
"На Украине предполагается формирование как минимум четырех участков для голосования. Понятно, что это крайне мало по сравнению с тем, что было раньше. Но это все-таки какая-то возможность для людей прийти и проголосовать, если на них не будет сильного психологического давления", — сказал Булаев.
В целом для голосования в более чем 145 странах откроются порядка 370 избирательных участков.
Глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщала, что ЦИК не наблюдает проблем с организацией голосования россиян за рубежом – "ни в Азии, ни в Африке, ни в Латинской Америке, ни даже в Европе". Однако с голосованием россиян на Украине сложилась "совершенно провальная ситуация, и не по нашей вине", подчеркивала она.
Глава ЦИК не исключила, что "агрессивные молодчики" вновь могут попытаться препятствовать голосованию в российских дипучреждениях на предстоящих выборах, как это было в ходе думской кампании 2016 года. Она подчеркивала, что избирательные участки, образованные в странах и российских регионах, граничащих с Украиной, должны быть готовы принять и россиян, проживающих в этой стране.
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