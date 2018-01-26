Выборы 2018

Выступление на публику: Гордон снялась с выборов

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19:2626.01.2018
Выборы-2018
(обновлено: 19:36 26.01.2018)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ 2018 года. 26 января 2018Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон написала заявление о снятии своей кандидатуры с выборов президента РФ 2018 года. 26 января 2018
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 26 янв — РИА Новости. Журналистка и правозащитница Екатерина Гордон, которая намеревалась участвовать в выборах президента России от "Партии добрых дел", в пятницу сняла свою кандидатуру. Гордон заявила, что считает свою задачу выполненной, но в ЦИК РФ полагают, что ей еще предстоит кое-что объяснить.

Правозащитник, журналист, учредитель юридической компании Гордон и Сыновья Екатерина Гордон. Архивное фото
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Гордон заявила, что использует выборы, чтобы сказать о наболевшем

Заявление вместо подписей

Заявление о снятии своей кандидатуры с выборов Гордон сделала в пятницу утром на пресс-конференции.

"Я не буду участвовать", — сказала Гордон журналистам.

Она сообщила, что ей самой было интересно понять, сможет ли собрать подписи в свою поддержку. Гордон считает, что она "выполнила свою задачу в полном объёме", собрав, по ее словам, 105 тысяч подписей.

Гордон также отметила, что исход выборов очевиден — победит нынешний президент России Владимир Путин.

В Центризбирком вместо подписей избирателей для регистрации Гордон привезла официальное заявление о снятии своей кандидатуры с выборов, которое она подписала в присутствии прессы в атриуме ЦИК.

Памфилова не увидела логики

Если Гордон свою кампанию считает законченной, то у ЦИК к ней остались вопросы. Глава Центризбиркома Элла Памфилова заявила, что рассчитывает услышать от журналистки объяснения, что означали ее слова о "фарсе и шоу", в которых Гордон не хочет участвовать.

Кандидат на должность президента РФ от Партии добрых дел Екатерина Гордон. Архивное фото
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Избирательный фонд Гордон пополнился на два миллиона рублей

"Появилась такая странная информация в СМИ, где Гордон говорит, что не хочет быть участником фарса и не хочет быть участником шоу… Странно, до этого она участвовала, никаких препятствий не было, подписи собрала… Если уж участвовать в шоу и фарсе, то в наиболее интересной части надо участвовать… Логики не вижу, но надеюсь, что Екатерина Гордон придёт… и объяснит, что это значит", — сказала Памфилова на заседании ЦИК в пятницу.

По словам главы Центризбиркома, у каждого соискателя на пост президента РФ свои цели. "Видимо, она выполняет ту задачу, которую себе поставила в этой кампании", — заметила Памфилова, напомнив, что сама была первой женщиной, которая баллотировалась в президенты, и "пробивала лбом эту стену непонимания, неприятия, что женщина — президент".

Отсев кандидатов продолжится

Участие в кампании продолжают 14 кандидатов, двое из которых – Павел Грудинин от КПРФ и Владимир Жириновский от ЛДПР — уже зарегистрированы, а остальным для этого предстоит подать в Центризбирком необходимое количество подписей избирателей. Кандидатам от непарламентских партий для регистрации на предстоящих выборах нужно заручиться поддержкой не менее 100 тысяч избирателей.

Екатерина Гордон. Архивное фото
© YouTube-канал Екатерины Гордон
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Профессор ВШЭ политолог Олег Матвейчев выразил мнение, что в случае с Гордон "не факт", что были собраны необходимые подписи и что эти подписи все "настоящие".

Опрошенные РИА Новости эксперты полагают, что те, кто уже снял свою кандидатуру и выбыл из президентской гонки, либо не рассчитали свои силы, либо просто хотели заявить о себе.

При этом, по мнению некоторых политологов, число участников избирательной кампании будет сокращаться либо по собственному решению кандидатов, либо по решению Центризбиркома в связи с возможными нарушениями. В итоге преодолеть формальные требования и попасть с избирательный бюллетень смогут порядка 7-8 кандидатов, полагают эксперты.

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