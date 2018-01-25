Спонсоры Собчак выделят на ее кампанию 140 миллионов рублей

МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Спонсоры кандидата в президенты России Ксении Собчак готовы выделить на ее избирательную кампанию 140 миллионов рублей, рассказала РИА Новости ее официальный представитель Ксения Чудинова.
"Сто сорок (миллионов рублей — ред.) — да", — сказала Чудинова РИА Новости в четверг.
Как сообщалось ранее, по данным ЦИК, избирательный фонд Собчак пока является третьим по величине после фондов Владимира Путина и Владимира Жириновского. По состоянию на 22 января, она получила на свою предвыборную кампанию более 97 миллионов рублей, расходы на ее кампанию к тому моменту составили 14,2 миллиона рублей.
В середине января Собчак сообщала, что после регистрации раскроет имена своих спонсоров, по ее словам, основными спонсорами являются пять персон.
Предельная сумма всех расходов кандидата из средств его избирательного фонда, согласно закону, не может превышать 400 миллионов рублей. Средства, поступившие в фонды сверх этой суммы, будут возвращены отправителям.
Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех".
Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
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