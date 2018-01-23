Собчак намерена выступить с лекциями в США

МОСКВА, 23 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России Ксения Собчак прилетит 6 февраля в США в рамках образовательной лекционной программы, сообщила во вторник РИА Новости ее официальный представитель Ксения Чудинова.

На сайте Центра стратегических и международных исследований (CSIS) появилась информация, что Собчак планирует выступить в Центре, базирующемся в Вашингтоне и занимающимся политической и экономической аналитикой, а также вопросами международных отношений и безопасности.

"Эта поездка состоит из большого количества встреч и цикла лекций, которые прочитает Собчак. Шестого февраля состоится первая", — сказала Чудинова РИА Новости, отметив, что точный график поездки пока не выстроен. Период пребывания в США — два с половиной дня.

Собеседница агентства пояснила, что Собчак посетит США не только как кандидат в президенты, но и как политолог. "У Собчак диплом политолога-международника. В 2004 году она с отличием окончила магистратуру Московского Института международных отношений по направлению "политология" (тема диплома — "Сравнительный анализ институтов президентства во Франции и России")", — напомнила Чудинова.

Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Очередные выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.