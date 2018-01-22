МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Центризбирком в понедельник зарегистрировал вторую группу доверенных лиц кандидата в президенты Владимира Путина, в поддержку самовыдвижения которого на выборах-2018 уже собрано более 1,6 миллиона подписей.

Итого список включает 413 доверенных лиц. Первая половина списка была зарегистрирована 12 января, в ней фигурировали как ректоры российских вузов, певцы и режиссеры, военные, герои России и труда, так и врачи, доярки. Среди них такие известные общественные деятели Анатолий Кучерена, Леонид Якубович, Александр Масляков, Николай Цискаридзе, Карен Шахназаров, Маргарита Симоньян, Владимир Урин и другие.

Неизвестно, будет ли ЦИК еще регистрировать доверенных лиц. Как ранее заявлял сопредседатель избирательного штаба Александр Румянцев, список доверенных лиц Путина может пополняться вплоть до 16 марта по желанию самого кандидата. По закону их число не может превышать 600.

Встреча доверенных лиц Путина может состояться в последних числах января.

В понедельник пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов сообщил РИА Новости, что собрано более 1,6 миллиона подписей для его регистрации при необходимых 300 тысячах.

Культурные лица



Среди 154 новых доверенных лиц значительную часть занимают известные деятели культуры. В списке присутствуют дирижеры Юрий Башмет, Валерий Гергиев, Юрий и Борис Темиркановы, режиссеры Федор Бондарчук, Никита Михалков, Андрей Кончаловский, Сергей Мирошниченко, Джаник Файзиев, Рудольф Фурманов.

В списке можно увидеть таких звезд российской эстрады, как певицу Валерию, ее мужа продюсера Иосифа Пригожина, комедийного актера Михаила Галустяна, музыкантов Олега Газманова, Сергея Мазаева, писателя-юмориста Евгения Петросяна. Помимо этого, в список вошли певец Николай Расторгуев, российский актер, капитан творческого объединения "Уральские пельмени" Андрей Рожков, дрессировщики братья Эдгард и Аскольд Запашные, дизайнер Валентин Юдашкин.

Доверенными лицами стали российские продюсеры Максим Фадеев, Игорь Матвиенко, Эдуард Бояков, генеральный директор национальной театральной премии и фестиваля "Золотая маска" Мария Ревякина. Актеры Михаил Боярский, Сергей Безруков, Владимир Меньшов, Роберт Битаев, Вячеслав Манучаров, Михаил Скоморохов также вошли в список.

Помимо музыкантов и актеров, в списке присутствуют руководители творческих коллективов: директор Оренбургского государственного областного драматического театра драмы имени М. Горького Павел Церемпилов, художественный руководитель, директор хора им. Пятницкого Александра Пермякова. Помимо этого, доверенными лицами стали директор музея-заповедника "Куликово поле" Владимир Гриценко, российский писатель, телеведущий Юрий Вяземский, искусствовед Владимир Гусев и другие.

Спортивная держава



Список пополнили спортсмены и тренеры: из фигурного катания — Евгений Плющенко, Илья Авербух, Татьяна Навка, которая является также женой пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, Татьяна Тарасова и Елена Чайковская; из волейбола — Владимир Алекно; из единоборств — Федор Емельяненко, Александр Поветкин, Власов Роман, Анатолий Белоглазов, Бату Хасиков, из легкой атлетики — Елена Исинбаева; бессменный тренер сборной России по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова.

Монтажники и лесничие



Путин выбрал доверенными лицами директора международного аэропорта "Уфа" Александра Андреева, предпринимателя в сфере информационных технологий, искусственного интеллекта, разработки программного обеспечения Игоря Ашманова, президента "Опоры России" Александра Калинина. В списке есть такая редкая профессия, как лесничий – это руководитель "Хангаласского лесничества" в Якутии Варвара Устинова. Доверенным лицом Путина стал мастер цеха монтажа и наладки самарского "АвтоВАЗа" Владимир Держак.

Не обошлась вторая часть списка без врачей и медиков: в список включены советский и российский кардиохирург Леонид Барбараш, ректор Первого Московского государственного медицинского университета им. Сеченова Петр Глыбочко, оториноларинголог, заслуженный врач РФ Виктор Егоров и другие. В списке также присутствуют летчики, военачальники, члены ОНФ.

Во второй группе списка самым молодым доверенным лицом Путина является победитель Всероссийского конкурса "Учитель года России – 2017" Илья Демаков 1987 года рождения.