Сурайкин собрал более 100 тысяч подписей для регистрации на выборах-2018

МОСКВА, 22 янв — РИА Новости. Председатель партии "Коммунисты России" Максим Сурайкин сообщил, что в поддержку его регистрации кандидатом в президенты РФ собрано 170 тысяч подписей при необходимых 100 тысячах.
"Сто семьдесят тысяч собрано. Сбор подписей прекращаем и переходим к обработке подписей. Сейчас подписи из регионов повезем в Москву и будем выбирать лучшие для подачи в Центризбирком", — сказал Сурайкин РИА Новости в понедельник.
Ранее ЦИК России проверил документы на выдвижение Сурайкина кандидатом на президентские выборы, зарегистрировал уполномоченных его партии и дал ему разрешение на открытие специального избирательного счета, после чего он получил возможность формировать фонд своей кампании и собирать подписи в свою поддержку.
Кандидатам от непарламентских партий для регистрации нужно собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Подписные листы оплачиваются из средств избирательного фонда.
Подписи избирателей и еще ряд документов, в частности, первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК. После этого у Центризбиркома есть 10 дней, чтобы проверить документы и вынести решение о регистрации уже непосредственно самого кандидата или мотивированное решение об отказе.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Центризбирком 12 января закончил прием документов от претендентов на пост президента России. Всего комиссия получила от партий и граждан 70 уведомлений о намерении участвовать в избирательной кампании, необходимые документы представили чуть больше половины — 36 (15 самовыдвиженцев и 21 партийный кандидат). Некоторые из кандидатов на этом этапе сняли свои кандидатуры, к настоящему моменту участие в кампании продолжают 17 претендентов на пост президента России — двое самовыдвиженцев и 15 партийных кандидатов.
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.