Роскомнадзор напомнил СМИ о строгом соблюдении законодательства о выборах

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Роскомнадзор в связи с разворачивающейся кампанией по выборам президента РФ обращает внимание СМИ на необходимость соблюдения законодательства о выборах, сообщает в пятницу пресс-служба ведомства.
Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.
"В связи с разворачивающейся кампанией по выборам президента РФ Роскомнадзор считает целесообразным обратить внимание СМИ на необходимость строгого соблюдения законодательства о выборах", — говорится в сообщении.
Так, в соответствии с подпунктом "ж" пункта 7 статьи 48 Федерального закона № 67-ФЗ, представителям организаций СМИ при осуществлении ими профессиональной деятельности запрещается проводить предвыборную агитацию. При этом предвыборная агитация может проводиться кандидатом (а не представителем СМИ) на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых СМИ — в период, который начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени за одни сутки до дня голосования.
СМИ могут самостоятельно публиковать исключительно информационные материалы о выборах, о кандидатах, в том числе информацию о предвыборных мероприятиях, в которых не содержится признаков агитационных действий. Содержание информационных материалов, размещаемых в СМИ, должно быть объективным, достоверным и не нарушать равенство кандидатов, напоминают в надзорном ведомстве.
Также запрещается любое привлечение несовершеннолетних лиц к агитационной деятельности: к распространению призывов голосовать за или против кандидата в устных выступлениях, в печати и теле- или радиоэфире, во время массовых мероприятий. Все изображения детей запрещены, в том числе изображения детей кандидатов.
Полный текст практических рекомендаций для редакций средств массовой информации с целью профилактики нарушений законодательства Российской Федерации о выборах можно найти на официальном сайте Роскомнадзора.
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