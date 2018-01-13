Штаб Путина собрал более полумиллиона подписей за своего кандидата

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Избирательный штаб кандидата в президенты Владимира Путина собрал более 538 тысяч подписей в его поддержку, однако решено продолжать сбор и допечатать еще 20 тысяч подписных листов на 200 тысяч подписей, сообщил в субботу РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.
Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе.
"Сбор подписей по-прежнему продолжается в РФ, во всех 85 регионах, работают 625 точек в 267 населенных пунктах, работают 2,5 тысячи человек из числа волонтеров, активистов ОНФ, молодежных организаций… По состоянию на сегодняшний день, собрано 538 113 подписей избирателей. Сегодня штабом принято решение дополнительно напечатать 20 тысяч подписных листов еще на 200 тысяч подписей", — сказал Кондрашов.
Изготовление дополнительных подписных листов, по словам собеседника агентства, будет проводиться за счет избирательного фонда кандидата.
"Сбор подписей не заканчивается… Почему это делается — потому что реально много людей хочет поддержать выдвижение Путина, причем как непосредственно проставляя подписи свои, так и путем участия в их сборе. Поэтому пока прекращать сбор мы считаем неправильным по отношению к этим людям", — сказал Кондрашов.
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