Кандидат в президенты от Родной партии подала в ЦИК документы

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Российский Центризбирком менее чем за час до завершения периода выдвижения кандидатов в президенты России принял пакет документов у директора "Центра молодости и долголетия" Марины Копёнкиной, которая идёт на выборы от Родной партии.

"В Центральной избирательной комиссии РФ приняли к рассмотрению документы в рамках процедуры выдвижения на выборах президента Российской Федерации у кандидата от партии "Родная партия", — сообщили журналистам в пресс-службе ЦИК.

Кандидатом от партии стала директор "Центра молодости и долголетия" в Саратове Марина Копёнкина. Все документы, как уточнили в ведомстве, пройдут обязательную проверку на соответствие нормам закона.

В пятницу, 12 января завершается этап выдвижения кандидатов от партий на предстоящих выборах главы государства, Центризбирком будет открыт для приёма соответствующих документов у кандидатов до полуночи.

Выборы президента пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года.