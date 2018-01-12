МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Доверенными лицами Владимира Путина, баллотирующегося на президентских выборах в марте, стали ректоры российских вузов, певцы и режиссеры, военные, герои России и труда.

ЦИК России в пятницу зарегистрировал 259 доверенных лиц Путина. Ранее сопредседатель избирательного штаба Елена Шмелева сообщила, что доверенными лицами Путина будут около 500 человек (разрешенный законом максимум — 600). Вторую часть списка планируют передать в ЦИК до конца января, но это будет зависеть от Путина, который лично утверждает список, сообщил РИА Новости пресс-секретарь штаба Андрей Кондрашов.

Встреча доверенных лиц Путина может состояться в последних числах января. Выборы президента России пройдут 18 марта, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря 2017 года. Путин идет на выборы как самовыдвиженец. В его штабе сообщили, что собрали более 408 тысяч подписей для его регистрации, при необходимых 300 тысячах.

Герои России на земле и в космосе



Среди доверенных лиц Путина – люди, заслужившие славу не только на земле. Например, космонавт, герой Советского союза и России Сергей Крикалев и многократная чемпионка мира по самолетному спорту, лётчик-инструктор первого класса Светлана Капанина, известная под псевдонимом Томмигёрл.

Некоторые прославились сразу в нескольких сферах, как российская синхронистка и олимпийская чемпионка Мария Киселева, которая еще известна в качестве телеведущей программы "Слабое звено". Еще в списке прославленный советский гимнаст и многократный мировой чемпион Юрий Королев. Доверия заслужил также ведущий телеканала "Россия 1" и гендиректор православного канала "Спас" Борис Корчевников.

С некоторыми своими доверенными Путин хорошо знаком уже давно. Певца Льва Лещенко и композитора Игоря Крутого часто можно увидеть на кремлевских приемах и концертах. В одном ряду с ними исполнитель Денис Майданов. Театральные и кинодеятели тоже вошли в список доверенных лиц. Среди них директор театра имени Вахтангова Кирилл Крок и ректор ВГИК Владимир Малышев.

Доверенными лицами Путина также стали адвокат, защищающий экс-сотрудника ЦРУ Анатолий Кучерена и российский предприниматель, производящий экипировку для российской олимпийской сборной, Михаил Куснирович.

В список вошли еще несколько героев России: военный летчик Виктор Маркелов, военачальник Александр Баранов, бывший генеральный директор "Адмиралтейских верфей" Владимир Александров. Вместе с ними в списке герой труда доярка Марем Богатырева и герой России оператор машинного доения Нина Брусникова.

Руководители вузов и общественники



Доверенными лицами Путина стали ректоры многих российских вузов, в том числе центральных, таких как МГИМО, РЭУ имени Плеханова, Бауманки и МИФИ, а также Сахалинского, Хабаровского, Амурского, Сочинского, Южного Федерального, Петрозаводского, Горно-Алтайского государственных университетов, Ульяновского государственного педагогического и Уфимского Государственного нефтяного-технического университетов, РГСУ и других. Еще один ректор возглавляет медицинский вуз в Рязани – это сердечно-сосудистый хирург Роман Калинин.

В списке доверенных лиц много общественных деятелей, в том числе из регионов: член федерального экспертного совета по развитию добровольчества Алексей Аветисов, председатель регионального союза журналистов республики Алтай Борис Алушкин, председатель смоленской областной организации профсоюза работников здравоохранения Валентина Ануфриенкова, председатель молодежного совета при воронежской гордуме Алина Базарова, председатель общественной организации "Российский профессиональный союз работников химических отраслей" Александр Ситнов, председатель совета межрегионального отделения общества "Знание" Елена Скорнякова.

На поле чудес



В список вошли деятели культуры и искусства, работники ТВ, руководители музеев, спортсмены. Доверенными лицами стали два популярных российских телеведущих – Леонид Якубович и Александр Масляков, директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, гендиректор Большого театра Владимир Урин, ректор Академии русского балета имени Вагановой Николай Цискаридзе, режиссер Владимир Хотиненко, глава "Мосфильма" Карен Шахназаров, певица Диана Гурцкая, главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян, глава ФНПР Михаил Шмаков, главный редактор "Московского комсомольца" Павел Гусев.

С писателями из регионов в списке соседствует Юрий Поляков, с руководителями благотворительных фондов – члены региональных общественных палат. В списке несколько спортсменов, в том числе чемпионка Олимпийских игр фехтовальщица Яна Егорян. Знаменитый российский автогонщик, семикратный победитель ралли "Дакар", руководитель гоночной команды "Камаз-мастер" Владимир Чагин также стал доверенным лицом Путина.

В список вошли директор государственного музея-заповедника "Херсонес Таврический" Светлана Мельникова, российский актер Михаил Пореченков, пианистка Екатерина Мечетина, журналисты Евгений Примаков и Евгений Поддубный.

Активное участие



Доверенные лица кандидата в президенты России должны активно участвовать в продвижении его политики и помогать решать проблемы на своих участках, сказал РИА Новости Малышев.

"Есть такой общий подход: став доверенными лицами, мы согласились с политикой и внешней, и внутренней, проводимой президентом, и поддерживаем основные направления развития страны. При этом доверенное лицо должно на своем участке проводить эту политику в жизнь. Мы взрослые люди, и надо поддерживать делами, участвовать в дискуссиях, высказывать свою позицию по определенным вопросам", — сказал ректор ВГИК.

По его словам, порой на уровне президента решаются вопросы, которые можно решить на местах, и в этом деле могут помочь именно доверенные лица, так как это не просто почетное звание, а руководство к действию. "Более того, у доверенных лиц зачастую больше возможностей, чтобы донести ту или иную проблему до президента", — добавил собеседник агентства.

Шахназаров рассказал РИА Новости, что стал доверенным лицом президента, потому что сам ему очень доверяет. "Я никогда не скрывал своей поддержки и считаю Путина наиболее достойным кандидатом. Даже если бы меня и не выбрали в качестве доверенного лица, я бы все равно его поддержал", — сказал режиссер.

По его словам, доверенные лица поддерживают программу кандидата на пост главы государства, агитируют за него и участвуют в дебатах. "И это никак не расходится с моими взглядами", — добавил Шахназаров.

Гурцкая заявила РИА Новости, что Путин внимателен к проблемам простых людей и инвалидов, и заверила, что готова в любом качестве участвовать в кампании по его поддержке.

Гусев заявил РИА Новости, что намерен в этом качестве не только агитировать за кандидата, которого представляет, но и доносить до него самого актуальные общественные и социальные проблемы.