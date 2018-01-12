Грудинин закрыл зарубежные счета

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ Павел Грудинин, в пятницу официального зарегистрированный кандидатом на предстоящих выборах, закрыл свои зарубежные счета, сообщили в ЦИК России.
Член ЦИК России Борис Эбзеев в ходе заседания, на котором было принято решение о регистрации Грудинина, озвучил информацию об изменениях в сведениях о кандидате, которые касаются иностранных финансовых инструментов. Он указал пять счетов, которые у него были в иностранном банке, находящемся в Вене (Австрия).
"Наряду с этой информацией было представлено также подписанное Павлом Николаевичем 8 января 2018 года уведомление о том, что он не имеет счетов, вкладов, не хранит наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами территории РФ, не владеет и не пользуется иностранными финансовыми инструментами", — сообщил Эбзеев.
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