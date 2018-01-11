Собрано более 268 тысяч подписей для регистрации Путина на выборах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Собрано более 268 тысяч подписей при необходимых 300 тысячах для регистрации кандидатом в президенты действующего главы РФ Владимира Путина, в России действуют более 600 точек сбора, сообщил РИА Новости пресс-секретарь избирательного штаба президента Андрей Кондрашов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина стартовал 5 января. По закону, самовыдвиженцы должны собрать не менее 300 тысяч подписей, но не более 7,5 тысячи в одном регионе. По данным на среду, было собрано 149 тысяч подписей.

"В настоящий момент собрано 268 340 подписей. Работа по сбору ведется волонтёрами во всех 85 субъектах Российской Федерации, данные обновляются ежедневно", — сообщил РИА Новости Кондрашов.

По его словам, "ключевая задача, поставленная кандидатом, – добиться максимальной чистоты при организации данного процесса".

"Процент "брака" должен стремиться к нулю, поэтому все подписи будут проходить сверку в штабе перед их передачей в ЦИК. По стране открыто более 600 точек сбора подписей", — добавил собеседник агентства.