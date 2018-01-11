Грудинин в предвыборной программе пообещал выйти из ВТО

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Кандидат на пост президента от КПРФ Павел Грудинин представил предвыборную программу, в которой содержатся меры по улучшению экономической и социальной ситуации в России.
Программный текст "20 шагов Павла Грудинина" опубликован на официальном сайте КПРФ в четверг.
"Я уверен, что, опираясь на команду КПРФ, левых и национально-патриотических сил России, мы можем и должны одержать победу на выборах президента. Решив эту задачу, опираясь на поддержку народа и высшего государственного совета во главе с Геннадием Зюгановым, мы вновь сделаем наше Отечество сильной и могучей державой, преодолеем бедность, обеспечим достойную жизнь граждан", — говорится в тексте.
Большая часть программы Грудинина посвящена экономическим мерам. Так, в случае победы на выборах он обещает отказаться от участия во Всемирной торговой организации (ВТО), а также провести национализацию стратегически важных и системообразующих отраслей промышленности, электроэнергетики, железных дорог, систем связи, ведущих банков.
Кандидат также заявляет о необходимости снизить цены на лекарства и тарифы на все виды транспортных перевозок, ликвидировать налог на добавленную стоимость, отменить транспортный налог и систему "Платон".
В социальной сфере Грудинин обещает установить нормативы финансирования науки, образования и здравоохранения в размере не менее 7% от ВВП для каждой отрасли. Кроме того, Грудинин заявляет о необходимости сохранить нынешний возраст выхода на пенсию и вернуть индексацию пенсий работающим пенсионерам.
"Мы поднимем ответственность президента за формирование кабинета министров и ответственность правительства за свои действия. Утверждение состава правительства будет происходить в Государственной Думе", — отмечается в программе Грудинина.
Кандидат в случае победы обещает, что Центробанк заработает как подконтрольный и подотчетный орган государственной власти, а Счетная палата станет высшим и "подлинно независимым" контрольным органом. "Пресечение коррупции не на словах, а на деле даст и экономический, и морально-политический эффект", — подчеркивается в заключении программы.
КПРФ на съезде 23 декабря выдвинула беспартийного директора совхоза имени Ленина Грудинина кандидатом в президенты. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит Зюганов.
Президентские выборы пройдут 18 марта.
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