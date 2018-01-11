Число иностранных наблюдателей на выборах-2018 будет выше, чем на думских

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Количество иностранных наблюдателей на предстоящих в марте выборах президента РФ будет выше, чем на думских выборах 2016 года, считает член российского Центризбиркома Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

Он напомнил, что на выборах в Госдуму седьмого созыва в сентябре 2016 года работали 774 иностранных наблюдателя, которые представляли 63 страны и 11 международных организаций.

"Есть такого рода ощущение, что количество международных наблюдателей в этом году будет выше. Президентская кампания всегда вызывает особый интерес, ну и, естественно, прибавляет соответствующей работы и МИДу, и ФСБ, Генеральной прокуратуре, пограничникам и так далее", — сказал Лихачев в четверг на заседании комитета Госдумы по международным делам.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.