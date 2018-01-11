В ЦИК рассказали, сколько иностранных наблюдателей может быть на выборах

МОСКВА, 11 янв — РИА Новости. Общее число международных наблюдателей на предстоящих выборах президента России в марте может достичь тысячи человек, сказал член российского Центризбиркома Василий Лихачев, курирующий в ведомстве вопросы международного взаимодействия.

"Я думаю, число международных наблюдателей может достичь цифры около тысячи человек", — сказал Лихачев на заседании комитета Госдумы по международным делам в четверг.

Президентские выборы в РФ пройдут 18 марта.