Собчак сообщила о более 23 тысячах подписей за выдвижение на выборах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

Ксения Собчак во время подачи документов в ЦИК России по выдвижению кандидатом на президентских выборах

САРАТОВ, 5 янв — РИА Новости, Эдуард Демьянец. Свыше 23 тысяч подписей собрали за выдвижение телеведущей Ксении Собчак кандидатом в президенты РФ, сообщила сама Собчак в пятницу.

"На конец вчерашнего дня более 23 тысяч подписей собрали и (из них) около 8 тысяч верифицированных. Это число может быть больше уже завтра", — сказала Собчак в пятницу в Саратове на встрече со сторонниками.

Она отметила, что планирует собрать 120-130 тысяч "чистых" подписей. По ее словам, в Москве и Ульяновске два дня стоят очереди людей, которые желают отдать свои подписи в ее поддержку.

Ксения Собчак, которая идет на выборы от партии "Гражданская инициатива", позиционирует себя как кандидата "против всех". Выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.

Собчак, как кандидату от непарламентских партий, для регистрации на выборах предстоит собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи.