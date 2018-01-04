В пятницу начнется сбор подписей в поддержку выдвижения Путина на выборах

МОСКВА, 4 янв — РИА Новости. Сбор подписей в поддержку выдвижения действующего президента России Владимира Путина на выборах главы государства в 2018 году стартует в пятницу, в том числе, в Москве, сообщила РИА Новости руководитель центра одаренных детей "Сириус", председатель инициативной группы в поддержку выдвижения Путина Елена Шмелева.
Российский Центризбирком 28 декабря зарегистрировал группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения Путина на выборах президента РФ в 2018 году. В тот же день ЦИК дал кандидату разрешение на открытие специального счета для формирования избирательного фонда, что позволяет ему официально начать кампанию и сбор подписей избирателей в свою поддержку.
"Мы с завтрашнего дня начинаем собирать подписи. Пока еще не по всем регионам, но надеемся, что все регионы быстро запустим. Будем смотреть, когда мы наберем эти 300 тысяч подписей, по закону нужно 300, максимум 315", — сказала Шмелева, добавив, что в пятницу сбор подписей начнется, в частности, в Москве.
Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. 27 декабря Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению.
Кандидат в президенты России может быть выдвинут партией или участвовать в выборах в порядке самовыдвижения. Партия выдвигает кандидата на своем съезде, а самовыдвиженцу для этого нужно собрать инициативную группу избирателей, в которой было бы не менее 500 человек. После собрания группы, на котором принимается решение о поддержке самовыдвиженца, кандидат приносит в ЦИК пакет документов для выдвижения, Центризбирком должен проверить их в течение пяти дней и вынести решение.
Если документы в порядке, ЦИК регистрирует группу избирателей и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам, а также дает кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда. После этого для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей.
Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации самого кандидата.
Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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