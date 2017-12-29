ОП пригласила делегацию Вьетнама наблюдать за выборами президента России

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Общественная палата РФ пригласила делегацию Вьетнама принять участие в выборах президента России в 2018 году в качестве наблюдателей, сообщает пресс-служба ОП РФ в пятницу.

В конце декабря делегация Общественной палаты РФ во главе с заместителем секретаря ОП РФ Сергеем Орджоникидзе посетила Социалистическую Республику Вьетнам. Визит прошел по приглашению Отечественного фронта Вьетнама (ОФВ), который уже не первый год сотрудничает с палатой. Члены ОП РФ встретились с партийным руководством городов Хошимина и Ханоя, региональными отделениями и центральным комитетом Отечественного фронта.

Председатель ЦК ОФВ Чан Тхань Ман принял приглашение посетить Общественную палату РФ в 2018 году для подписания меморандума о взаимодействии и сотрудничестве, отмечается в сообщении на сайте ОП РФ.

"Мы также пригласили наших вьетнамских коллег принять участие в предстоящих выборах президента — в качестве наблюдателей за выборами", — сказал Орджоникидзе, добавив, что поговорил на эту тему с главой ЦИК России Эллой Памфиловой еще до отъезда во Вьетнам.

Для дальнейшего обмена опытом на переговорах были выделены несколько направлений — общественный контроль, борьба с коррупцией, политика в области межнациональных и межрелигиозных отношений, развитие экономических связей, культурных и образовательных обменов, реализация проектов по развитию сельского хозяйства. Также отмечается, что "вьетнамскую сторону заинтересовал опыт России в борьбе с попытками дестабилизировать внутреннюю ситуацию".

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря. В конце этого года в Рф был принят закон, который позволяет членам Общественной палаты быть наблюдателями на выборах президента и предусматривает видеонаблюдение за подсчетом голосов.