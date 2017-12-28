Грудинин рассказал, кем назначит Зюганова в случае своего президентства

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. Кандидат в президенты России от КПРФ, директор совхоза имени Ленина Павел Грудинин заявил, что в случае его избрания главой государства лидер компартии Геннадий Зюганов возглавит независимый от президента конституционный орган — Госсовет.
В субботу, 23 декабря, КПРФ на съезде выдвинула беспартийного Грудинина кандидатом в президенты России. Сам он подчеркнул, что полностью поддерживает идеологию коммунистов, идет на выборы с программой, разработанной компартией, и будет подчиняться избирательному штабу, который возглавит лидер коммунистов Геннадий Зюганов. Выдвиженец от компартии в четверг лично представил в ЦИК необходимый для выдвижения пакет документов.
"Мы обсуждали это на съезде, и была общая мысль о том, что нужно ограничить власть президента, нужно создавать Госсовет, который независим от президента, который является конституционным органом. Если произойдет победа моя и наших сил, то Геннадий Андреевич будет председателем Госсовета", — сказал Грудинин журналистам, отвечая на вопрос о том, какой пост в случае победы он предложит лидеру коммунистов.
Со своей стороны Зюганов отметил, что по нынешней конституции у президента России, кто бы он ни был, неограниченные полномочия — "их больше, чем у царя, американского президента и египетского фараона вместе взятых".
"Всех назначает, всех жалует, всех награждает, и ни за что не отвечает. Это ненормально", — убежден лидер КПРФ.
Нынешние представители Госсовета, по его словам, подчинены президенту — губернаторы и члены правительства.
"Я считаю, что Госсовет должен быть главным органом страны, который в состоянии предложить стратегию развития, привлечь самых талантливых людей, предложить пакет законотворческих инициатив, и после коллективного рассмотрения президент будет вносить эти предложения и в Совет Федерации, и в правительство", — пояснил Зюганов.
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