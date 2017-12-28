ЦИК закупил спецтехнику для проверки подлинности подписей

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦИК РФ закупил спецтехнику для проверки подлинности подписей, которые кандидаты в президенты РФ будут предоставлять для своего выдвижения, и может при необходимости проверить подлинность всех представленных в комиссию подписей, заявил зампред Центризбиркома Николай Булаев.

"Мы закупили специальную технику для проверки всех подписей, которые будут нам представлены, поэтому обращаем внимание на корректность этой работы",- сказал Булаев перед заседанием комиссии в четверг.

По его словам, в рамках рабочей группы ведомства, которая принимает документы от кандидатов, работают лучшие почерковеды страны из всех структур, которые занимаются такого рода деятельностью.

"Это не два и не три человека. Количество этих людей позволяет нам проверить всплошную все представленные подписи. Поэтому убедительно просим не рисковать ни своей судьбой, ни судьбой других людей", — добавил Булаев.

После того как ЦИК регистрирует группу избирателей и уполномоченных представителей кандидата по финансовым вопросам и дает кандидату разрешение на открытие специального избирательного счета для формирования избирательного фонда, для кандидата начинается этап сбора подписей — самовыдвиженцам для регистрации кандидатом на пост президента предстоит заручиться поддержкой не менее 300 тысяч избирателей, при этом на один регион должно приходиться не более 7,5 тысячи подписей. Кандидатам от непарламентских партий необходимо собрать не менее 100 тысяч подписей, причем на один регион может приходиться не более 2,5 тысячи. Кандидаты от парламентских партий освобождены от этой необходимости.

Подписные листы с подписями избирателей и еще ряд документов, в том числе первый финансовый отчет и уведомление об отсутствии зарубежных активов, кандидат должен будет представить в ЦИК, после чего у ведомства есть десять дней, чтобы проверить подписи и документы и вынести решение о регистрации самого кандидата.

Очередные выборы президента пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.