ЦИК получил 51 уведомление о намерении выдвинуть кандидатов в президенты

МОСКВА, 28 дек — РИА Новости. ЦИК России с начала избирательной кампании до настоящего момента получил уведомления по выдвижению кандидатов в президенты РФ от 21 партии и 30 самовыдвиженцев, сообщила глава ЦИК России Элла Памфилова.

"Всего с 18 декабря по сегодняшнее утро в Центральную избирательную комиссию РФ поступили уведомления о проведении мероприятий, связанных с выдвижением кандидатов на должность президента Российской Федерации, от 51 субъекта выдвижения — от 21 партии и 30 самовыдвиженцев", — сказала Памфилова на заседании в четверг.