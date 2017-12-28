ЦИК планирует зарегистрировать группу для поддержки самовыдвижения Путина

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

Президент РФ Владимир Путин в ЦИК во время подачи документов для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах президента РФ

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Российский Центризбирком после проверки документов, представленных президентом России Владимиром Путиным для участия в выборах главы государства в 2018 году, планирует зарегистрировать инициативную группу избирателей, созданную для поддержки его выдвижения, следует из проекта постановления.

Путин идет на выборы как самовыдвиженец. Инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек, 26 декабря проголосовала за выдвижение его кандидатуры на выборах. В среду Путин лично представил в Центризбирком документы для выдвижения кандидатом в президенты, ЦИК принял их к рассмотрению. В пресс-службе избиркома пояснили, что эти документы проверят через 12 ведомств максимум в течение пяти дней после их приема, как и документы других кандидатов.

"ЦИК РФ постановляет зарегистрировать группу избирателей, созданную для поддержки самовыдвижения кандидата на должность президента РФ Владимира Владимировича Путина. Зарегистрировать уполномоченных представителей указанной группы избирателей в количестве пяти человек. Выдать уполномоченным представителям регистрационные свидетельства установленного образца", — указано в проекте.

Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.