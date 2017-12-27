Путин прибыл в ЦИК для подачи документов

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин прибыл в Центральную избирательную комиссию, чтобы представить документы для выдвижения кандидатом на предстоящих в 2018 году выборах главы государства, передает корреспондент РИА Новости.

Накануне за выдвижение Путина в качестве кандидата проголосовала инициативная группа избирателей, в которую вошли более 600 человек.

В ЦИК Путин должен представить ходатайство о регистрации инициативной группы, заявление о согласии баллотироваться, документы, подтверждающие биографические данные, а также сведения о доходах, расходах, счетах, вкладах и ценных бумагах. Путин ранее сообщил, что планирует участвовать в выборах как самовыдвиженец.