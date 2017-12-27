Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих президентских выборах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах, об этом он заявил в ходе двусторонней беседы.
"2018 год очень важный для России, предстоят выборы президента Российской Федерации. Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И Вы это доказали", — заявил Назарбаев в ходе беседы с Путиным.
Он отметил, что российский лидер выводит страну на новый уровень развития. "Я уверен, что народ России сделает правильный выбор. Честно говоря, прямо скажу, Казахстан на Вашей стороне. Желаю успехов", — заявил Назарбаев.
В ходе беседы он также высоко оценил итоги состоявшейся накануне встречи в рамках СНГ. "Самое главное, мы отметили, что на территории СНГ царил мир, спокойствие, стабильность, что дало возможность нашим гражданам спокойно работать и воспитывать детей", — сказал Назарбаев.
Говоря о двустороннем взаимоотношении обоих государств, Назарбаев констатировал, что за прошедший период Россия и Казахстан очень сблизились. Собеседник Путина также указал на позитивное влияние, которое оказывает участие обеих стран в ЕАЭС. "Я считаю своей задачей укрепить эти отношения", — заключил Назарбаев.
Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.
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