Назарбаев выразил поддержку Путину на предстоящих президентских выборах

МОСКВА, 27 дек — РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев выразил поддержку президенту РФ Владимиру Путину на предстоящих президентских выборах, об этом он заявил в ходе двусторонней беседы.

"2018 год очень важный для России, предстоят выборы президента Российской Федерации. Я ничего предвосхищать не хочу, но имею право высказать собственное мнение о том, что в этот период другого руководителя для России не видно. И Вы это доказали", — заявил Назарбаев в ходе беседы с Путиным.

Он отметил, что российский лидер выводит страну на новый уровень развития. "Я уверен, что народ России сделает правильный выбор. Честно говоря, прямо скажу, Казахстан на Вашей стороне. Желаю успехов", — заявил Назарбаев.

В ходе беседы он также высоко оценил итоги состоявшейся накануне встречи в рамках СНГ. "Самое главное, мы отметили, что на территории СНГ царил мир, спокойствие, стабильность, что дало возможность нашим гражданам спокойно работать и воспитывать детей", — сказал Назарбаев.

Говоря о двустороннем взаимоотношении обоих государств, Назарбаев констатировал, что за прошедший период Россия и Казахстан очень сблизились. Собеседник Путина также указал на позитивное влияние, которое оказывает участие обеих стран в ЕАЭС. "Я считаю своей задачей укрепить эти отношения", — заключил Назарбаев.

Путин на ежегодной пресс-конференции в середине декабря заявил, что пойдет на выборы-2018 как самовыдвиженец, но рассчитывает на поддержку партий и общественных организаций. Очередные выборы президента России пройдут 18 марта 2018 года, избирательная кампания официально стартовала 18 декабря.